В Ростовской области, по состоянию на 20 апреля, умерли еще 14 пациентов с COVID-19

Это 5 женщин и 9 мужчин. У всех были хронические заболевания

Всего за весь период пандемии скончались 3929 жителей региона Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото:

По состоянию на 20 апреля, за сутки в Ростовской области умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Это 5 женщин и 9 мужчин. У всех были хронические заболевания, сообщают власти региона.

Всего за весь период пандемии скончались 3929 жителей региона. Лечат в стационарах сейчас 1 996 человек, 7 их них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ – 207.

Кроме того, за последние 24 часа подтвердили еще 235 новых случаев COVID-19. Заболевших выявили в 45 городах и районах Дона. К этому дню прививки уже сделали 253 250 жителей области, за сутки – 6 957. Накануне стало известно, что в Ростов завезли партию вакцины «ЭпиВакКорона».