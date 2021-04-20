235 новых инфицированных коронавирусом выявили в Ростовской области

Лечение в стационарах сейчас получают 1 996 пациентов Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото:

По состоянию на 20 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 235 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 85 630. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 45 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 94 случая, далее идут Шахты и Цимлянский район, где выявили по 8 положительных тестов. Третьими в списке оказались Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Азовский и Сальский районы, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Кагальницком, Милютинском, Обливском, Тацинском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 30,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% - от 46 до 65 лет, 19,6% - от 66 до 79 лет, 6,4% - старше 80 лет, 7,6% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 996 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 7 человек, на неинвазивной ИВЛ – 207.

За сутки умерли еще 14 человек. Это 5 женщин и 9 мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3929 жителей региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 981 анализ. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 223,27. Прививки уже сделали 253 250 человек, за сутки – 6 957.