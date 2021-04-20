В конкурсе на строительство детского хирургического центра Ростова нашли нарушения

Ранее аукцион приостановили из-за претензии подрядчика Александр ГЛУЗ Фото:

Федеральная антимонопольная служба вывила нарушения при проведении конкурса на строительство детского хирургического центра в Ростове. Жалобу одного из подрядчиков признали частично обоснованной. Теперь заказчик – Минстрой региона – должен устранить все недочеты в документации. Эти сведения опубликовали на сайте госзакупок.

Кроме того, по итогам проверки могут возбудить административное дело, этот вопрос сейчас рассматривают.

Ранее аукцион приостановили из-за претензии, связанной с подтверждением опыта работы. Она поступила от научно-производственного объединения «Главэнергосеть».

Стоимость контракта составляла 7,2 млрд рублей. Детский медцентр на 280 коек власти Ростова планировали начать уже в этом году. Первый этап работ должен был завершиться до 2023 года.