Темная тема появилась в ВТБ Онлайн

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Темную тему, которая экономит заряд батареи и может облегчить восприятие текста при слабом освещении, в мобильном банке ВТБ Онлайн на платформах iOS и Android запускает ВТБ. При этом пользователям предлагается самостоятельно выбрать тему оформления и при необходимости изменить ее в любой момент.

- При запуске нового ВТБ Онлайн мы дали возможность пользователям настроить интерфейс приложения под свои задачи, - рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. - Вы можете самостоятельно определить, как будет выглядеть главный экран приложения, как будут отображаться карты и счета, изменить порядок расположения разделов или вовсе скрывать ненужные. Сейчас мы добавили возможность выбрать тему оформления приложения — светлую или темную. Темная тема уже стала неотъемлемым функционалом любого приложения, ее поддерживают Google, Apple, Facebook и многие другие компании. Она экономит расход батареи, облегчает работу при слабом освещении и повышает продуктивность, также с ней легче работать людям с нарушениями зрения.

Напомним, ВТБ запустил новый мобильный банк в ноябре. ВТБ Онлайн стал работать в два раза быстрее. Предельная нагрузка выросла в три раза, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился и дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза — до 15 млн клиентов.