Минобороны планирует взыскать с ТАНТК имени Бериева 459 млн рублей

Военное ведомство начало тяжбы в 2021 году

Предварительные слушания проведут 17 мая Артем КИЛЬКИН Фото:

Министерство обороны России планирует взыскать с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева 459 млн 155 тысяч 330 рублей. Иск уже приняли в Арбитражном суде Москвы.

Военное ведомство начало тяжбы в 2021 году. Заявление подали 12 апреля, его направили в производство уже 16 числа. Предварительные слушания проведут 17 мая.

Центральное конструкторское бюро морского самолетостроения основали в 1934 году. После это начали создавать летающие лодки МБР-2, гидросамолеты и бомбардировщики. В 2000 годах наряду с оборонными заказами на ТАНТК начали разработку гражданского самолета-амфибии Бe-200ЧС. Сейчас авиастроители поставили крылатую машину на серийное производство.

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