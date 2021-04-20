Экс-глава Первомайского района Ростова признался в превышении должностных полномочий

Бывшего чиновника задержали в 2020 году. По мнению следователей, он допустил нелегальную работу 86 ларьков

Артур Григорян стал главой Первомайского района в конце июня 2016 года. Фото: rostov-gorod.ru

Бывший глава Первомайского района Ростова Артур Григорян полностью признал вину в превышении должностных полномочий. Эту информацию «КП – Ростов-на-Дону» сегодня, 20 апреля, подтвердили в Первомайском районном суде.

В инстанции также добавили, что слушания состоялись вчера. При этом во время процесса защита попросила вызвать свидетелей, но они не явились. В итоге разбирательство перенесли на 12 мая.

Известно, что экс-чиновника задержали в 2020 году. По мнению следователей, подозреваемый допустил нелегальную работу 86 ларьков. Это нанесло ущерб городу, так как деньги от такой торговли не поступали в местную казну.

Артура Григоряна избрали главой района в 2016 году. Он покинул этот пост в январе прошлого года по собственному желанию. На освободившуюся должность после этого назначили Валентина Кукина.