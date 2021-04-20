Из-за дождя Ростов замер в многокилометровых пробках

К этой минуте машины стоят на Стачки, Интернациональной, Красноармейской, Ворошиловском и ряде других улиц

С утра донскую столицу накрыл дождь Иван МАКЕЕВ Фото:

Сегодня, 20 апреля, Ростов из-за дождя замер в многокилометровых заторах. Сейчас, в 9:10, сервис «Яндекс. Карты» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов, буквально несколько минут назад было 8 баллов.

К этой минуте машины стоят на Стачки, Интернациональной, Красноармейской, Ворошиловском, Буденновском, Варфоломеева, на Доватора и Мадояна. Полностью бардовые Вавилова и Шеболдаева, сложно проехать по Михаила Нагибина и Нариманова. Известно, что некоторые таксисты воспользовались случаем и подняли плату за проезд.

Такая обстановка сложилась из-за непогоды. С утра донскую столицу накрыл дождь. Ранее в городе объявили штормовое предупреждение - 20 и 21 апреля прогнозируют осадки и грозу. Ветер может усилиться до 15-20 м/с. Ростовчан просят быть внимательными и осторожными на дорогах