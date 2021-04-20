Рэпер Баста празднует свой 41-й день рождения
Ростовский рэпер Баста сегодня, 20 апреля, отмечает свой 41-й день рождения. Об этом он аккуратно намекнул в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
Василий Вакуленко опубликовал милое фото с мамой в черно-белых тонах. Снимок явно был сделан еще в далекие советские времена. Подпись к фотографии оказалась довольно лаконичной. Рэпер лишь поблагодарил мать за то, что ровно 41 год назад она произвела его на свет.
Пользователи отметили, что артист даже в детстве был похож на свою мать. Кроме того, подписчики Басты тут же бросились поздравлять его с днем рождения. Они желали ему успехов во всех творческих начинаниях.
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