Рэпер Баста празднует свой 41-й день рождения

Артист публично поблагодарил мать за данную ему жизнь

Василий Вакуленко празднует день рождения. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм Соцсети Фото:

Ростовский рэпер Баста сегодня, 20 апреля, отмечает свой 41-й день рождения. Об этом он аккуратно намекнул в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Василий Вакуленко опубликовал милое фото с мамой в черно-белых тонах. Снимок явно был сделан еще в далекие советские времена. Подпись к фотографии оказалась довольно лаконичной. Рэпер лишь поблагодарил мать за то, что ровно 41 год назад она произвела его на свет.

Пользователи отметили, что артист даже в детстве был похож на свою мать. Кроме того, подписчики Басты тут же бросились поздравлять его с днем рождения. Они желали ему успехов во всех творческих начинаниях.

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