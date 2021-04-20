«КиберДрайв»: «Ростелеком» провел в Краснодаре и Ростове-на-Дону семинары по информационной безопасности предоставлено ПАО «Ростелеком» Фото:

В донской столице и в Краснодаре в рамках масштабного роуд-шоу «КиберДрайв» «Ростелеком» провел семинары по вопросам защиты от цифровых угроз и хакерских атак. В мероприятиях приняли участие представители крупнейших компаний и организаций региона из госсектора, банковской сферы, промышленности, энергетики и других отраслей.

- Ежегодно количество компьютерных атак на российские компании растет, а техники злоумышленников становятся все более продвинутыми. Так в 2020 году в Южном федеральном округе специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелекома» зафиксировали 61 тыс. киберпреступлений. Почти 40% всех инцидентов на Юге было реализовано с помощью вредоносного ПО, а в особенности вирусов-шифровальщиков, – прокомментировал директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Павел Переверзев.

При этом, только 16% компаний могут эффективно сопротивляться хакерским атакам. Среди ключевых проблем, которые мешают самостоятельному противодействию современным угрозам: нехватка персонала, высокая стоимость лицензий на средства защиты, отсутствие возможности мониторинга в режиме 24/7 и разноплановой экспертизы.

Кроме того, у многих компаний отсутствуют полноценные системы резервного копирования, и в случае атаки шифровальщика у них нет возможности восстановить данные.

Сегодня эксперты «Ростелекома» выделяют пять уровней злоумышленников: автоматизированные системы, киберхулиганы, киберкриминал, кибернаемники и проправительственные группировки. Для эффективной ИБ-защиты организации нужно понимать, какие именно хакеры могут ее атаковать.

В зависимости от потенциальной угрозы «Ростелеком» может предложить как базовый мониторинг инцидентов (сервис MSS ERA), так и комплексную защиту от сложных атак Solar JSOC.

Что касается базовых технических средств защиты, то и здесь компании выгоднее и проще приобрести сервис по подписке, нежели покупать дорогостоящие ИБ-решения в собственное владение и нанимать специалистов для их обслуживания. В качестве альтернативы эксперты «Ростелекома» предлагают использовать платформу управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.

- В нынешней непростой экономической ситуации многие компании заинтересованы в снижении затрат на информационную безопасность при сохранении высокого уровня защиты своих инфраструктур, и сервисная модель дает им такую возможность – экономия в этом случае достигает 40%. При этом все обслуживание средств защиты берут на себя эксперты сервис-провайдера, – заявил руководитель направления сервисов Solar MSS компании «Ростелеком» Александр Баринов.

Отметим, что набор сервисов от “Ростелекома” включает технологии для защиты практически всех сегментов инфраструктуры.