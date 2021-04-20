В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за ливней и ураганного ветра

Ростовчанам напомнили, что надо надевать плащи, сапоги и пользоваться зонтами

В Ростове объявлено экстренное предупреждение "КП" Архив Фото:

В донской столице объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС по Ростовской области.

- По данным Ростовского Гидрометцентра, 20 и 21 апреля 2021 года в городе Ростове-на-Дону ожидается кратковременный дождь, гроза, утром и днём временами сильный дождь. При грозе усиление ветра, с порывами до 15-20 м/с, - говорится в тексте сообщения.

Из-за ухудшения погодных условий возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Горожан попросили держаться от всего этого подальше и не парковать вблизи машины.

Лучше всего в этот день оставаться дома. Если же вдруг начнут происходить перепады напряжения, то необходимо сразу отключить все электроприборы.

Если возможности оставаться дома нет, то во избежание простудных заболеваний из-за переохлаждения, лучше всего сразу надеть плащ и сапоги, а также, прихватить зонтик. В том случае, если вы все-таки промокли, немедленно переоденьтесь и согрейтесь.

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