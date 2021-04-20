Народный календарь на 20 апреля: не выглядывайте в окно - можете накликать беду

Народный календарь на 20 апреля Павел КЛОКОВ Фото:

Народный календарь на 20 апреля: этот день наши предки именовали днем Акулины. Дурной приметой в эту дату считалось выглядывать в окно, так как таким образом можно было накликать беду.

Кроме того, будущий урожай предсказывали по погоде, установившейся в этот день. Если шел дождь, то хорошим будет урожай малины и калины, но не удастся урожай яровых. Если же 20 апреля, как у Пушкина, на улице стоял мороз и светило солнце, то отличный урожай хлеба и гречихи. Если же на небе было много звезд, то это предвещало добротный урожай грибов и ягод. А обилие сережек на осине обещало хорошие всходы гороха.

Если же утром сначала прошел дождь, а потом прогремел гром, то это было верным признаком ясной погода, а если гром гремел, но дождя не было, то это к вечернему ненастью. Кроме того считалось, что именно в этот день зеленеет береза.

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