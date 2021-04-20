Отключение света в Ростове-на-Дону 20 апреля 2021 года: сотням горожан в этот день предстоит остаться без электричества

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 20 апреля 2021 года

Новые отключения света анонсировали в Ростове "КП" Архив Фото:

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 апреля 2021 года: ростовчанам предстоит просидеть без электричества несколько часов. Улицы города будут обесточены из-за проведения технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 20 апреля, с 9 до 14 часов электричества не будет по адресу просп. Космонавтов 17 (ФМС).

С 9 до 15 часов будут обесточены ул. Пушкинская 181, ул. Адыгеевская 12, ул. М. Горького 186, просп. Кировский 86/178.

С 9 до 16 часов свет отключат на ул. Штахановского 10/4, 14, 14/1, 14/2; ул. Пушкинская 134/68, 162/163, 169, 173; ул. М. Горького 166-168, 174; пер. Университетский 115.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Шатурская 1-129, 2-94; ул. Волгостроевская 1-73, 2-94; ул. Кржижановского 77-191, 96-216; пер. Гельца 1-29, 2-22; ул. Марины Расковой 1-19, 2-24; ул. Герцена 87-143; ул. Якуба Коласа 1-25, 2-30; ул. Владиленская 131-203, 90-136; пер. Конный 1-21, 2-32; пер. Красной Звезды 1-21, 2-18; пер. Ударников 1-29, 2-22; пер. Молочный 5-29, 10-34; пер. Новокубанский 3-7, 10-20; ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Профинтерна 11, 11А, 13-17; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41; ул. Добровольского 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1; бул. Комарова 7/4, 9/5(Шк.№ 104); ул. Волкова 3/4; ул. 18-я Линия 30-72, 25-65; ул. 20-я Линия 13/23, 29/25,33, 20-48; ул. Налбандяна 29-33, 24-30; ул. Губаревича 4-48, 39; ул. Гусева 124-132, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; ул. Минераловодская 144, 144А, 146, 146А, 146Б, 165; пер. Олимпийский 9/134, 11/175, 12Б, 43А, 13/173, 13-15, 14/2, 16, 17/3, 18-64; ул. Профсоюзная 216/2; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22; ул. 1-я Краснодарская 14-32; ул. Парижской Коммуны 6-36, 1-23; ул. Коминтерна 4-14, 1-11; ул. Каратаева 13-39, 20-60; пер. 2-й Колхозый 1-15, 2-16; пер. 3-й Колхозный 1-15, 2-14; пер. 4-й Колхозный 1; ул. Просторная 65, 101-103.

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